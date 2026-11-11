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Дата публикации
Категория
Общество
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В любимом синем костюме и очках, которым более 20 лет: принцесса Анна приехала на Фолклендские острова

Принцесса Анна посетила новый спортивный объект в Порт-Стэнли на Фолклендских островах.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

В ходе своего визита на Фолклендские острова — самоуправляемую британскую заморскую территорию, расположенную примерно в 300 милях к востоку от Аргентины, — принцесса Анна примет участие в ряде официальных мероприятий, после чего отправится на остров Южная Георгия.

В Букингемском дворце отметили, что эта поездка призвана привлечь внимание к усилиям по сохранению и защите окружающей среды и культурного наследия островов.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Королевская принцесса была одета в практичный и сдержанный повседневный образ: темно-синее двубортное полупальто из фактурной ткани с широкими лацканами и темными пуговицами и прямые брюки темно-синего цвета в тон верхней одежде. Этот костюм Анна носила уже неоднократно на публичных мероприятиях. Образ принцессы дополнял бирюзовый шарф с неброским узором, заправленный под воротник, а обула она кожаные ботинки без каблуков, что было удобно, так как мероприятие проходило на поле.

Из аксессуаров на Анне были ее любимые спортивные солнцезащитные очки с коричневатыми линзами от Adidas, модель, которую она носит уже более 20 лет, на груди был пришпилен красный мак в память о павших воинах, в ушах золотые серьги-гвоздики, а волосы Ее Высочество собрала в высокую прическу.  

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

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