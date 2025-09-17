- Дата публикации
В любимом синем пальто и с брошью Елизаветы II: королева Камилла с супругом Чарльзом приветствовала президента Трампа
Кейт и Уильям Уэльские встретили президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в Виндзорском замке.
Принц и принцесса ждали гостей в саду Виктория-Хаус и после сопровождали Трампа и его супругу на встречу с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Там их ждет смотр Почетного караула.
Король Чарльз выбрал для встречи синий костюм, белую рубашку и галстук в принт, также в его нагрудном кармане традиционно был платок.
Его супруга королева Камилла надела сапфирово-синее платье-пальто от Fiona Clare и шляпу от Philip Treacy. На ней также брошь с сапфирами и бриллиантами королевы Елизаветы II, светлые перчатки и сумка Bottega Veneta в руках.
Также королева обула светлые туфли из замши от Eliot Zed на каблуках, красивая укладка и достаточно выразительный макияж на лице.
Королевская чета приняла участие в процессии в экипажах по территории поместья Виндзор в сопровождении конного полка Королевской гвардии, военнослужащих и трех военных оркестров.
Сегодня вечером также ожидается государственный банкет в честь гостей и мы увидим выходы королевских дам в тиарах и вечерних платьях.