В любимом синем пальто и с брошью Елизаветы II: королева Камилла с супругом Чарльзом приветствовала президента Трампа

Принц и принцесса ждали гостей в саду Виктория-Хаус и после сопровождали Трампа и его супругу на встречу с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Там их ждет смотр Почетного караула.

Король Чарльз выбрал для встречи синий костюм, белую рубашку и галстук в принт, также в его нагрудном кармане традиционно был платок.

Его супруга королева Камилла надела сапфирово-синее платье-пальто от Fiona Clare и шляпу от Philip Treacy. На ней также брошь с сапфирами и бриллиантами королевы Елизаветы II, светлые перчатки и сумка Bottega Veneta в руках.

Также королева обула светлые туфли из замши от Eliot Zed на каблуках, красивая укладка и достаточно выразительный макияж на лице.

Королевская чета приняла участие в процессии в экипажах по территории поместья Виндзор в сопровождении конного полка Королевской гвардии, военнослужащих и трех военных оркестров.

Сегодня вечером также ожидается государственный банкет в честь гостей и мы увидим выходы королевских дам в тиарах и вечерних платьях.