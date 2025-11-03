В любимом синем пальто и золотых серьгах: принцесса Анна посетила матч по регби

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество приехала, чтобы встретиться с игроками-регбистами во время забега капитанской команды на стадионе «Скоттиш Газ Мюррейфилд» в Эдинбурге.

Королевская принцесса выглядела, как всегда, сдержанно, была одета в синее слегка удлиненное пальто и брюки такого же цвета. Ее волосы были собраны в фирменную прическу, а в ушах были золотые серьги-гвоздики, которые Анна также часто носит.

Принцесса Анна / © Getty Images

К слову, этому пальто принцессы Анны уже очень много лет. Впервые Анна носила его в 1970 году и часто надевает именно на спортивные меропряития, связанные с игрой в регби.