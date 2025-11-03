ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

В любимом синем пальто и золотых серьгах: принцесса Анна посетила матч по регби

Принцесса Анна посетила на выходных Эдинбург.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество приехала, чтобы встретиться с игроками-регбистами во время забега капитанской команды на стадионе «Скоттиш Газ Мюррейфилд» в Эдинбурге.

Королевская принцесса выглядела, как всегда, сдержанно, была одета в синее слегка удлиненное пальто и брюки такого же цвета. Ее волосы были собраны в фирменную прическу, а в ушах были золотые серьги-гвоздики, которые Анна также часто носит.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

К слову, этому пальто принцессы Анны уже очень много лет. Впервые Анна носила его в 1970 году и часто надевает именно на спортивные меропряития, связанные с игрой в регби.

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie