В любимом синем пальто и золотых серьгах: принцесса Анна посетила матч по регби
Принцесса Анна посетила на выходных Эдинбург.
Ее королевское Высочество приехала, чтобы встретиться с игроками-регбистами во время забега капитанской команды на стадионе «Скоттиш Газ Мюррейфилд» в Эдинбурге.
Королевская принцесса выглядела, как всегда, сдержанно, была одета в синее слегка удлиненное пальто и брюки такого же цвета. Ее волосы были собраны в фирменную прическу, а в ушах были золотые серьги-гвоздики, которые Анна также часто носит.
К слову, этому пальто принцессы Анны уже очень много лет. Впервые Анна носила его в 1970 году и часто надевает именно на спортивные меропряития, связанные с игрой в регби.