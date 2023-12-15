В любимом ярком цвете: Джилл Байден посетила медицинский центр в Калифорнии

Супруга американского президента прилетела в Лос-Анджелесе, чтобы продвигать новую инициативу Белого дома.
Первая леди США - 72-летняя Джилл Байден - посетила Седарс-Синайский научно-исследовательский академический медицинский центр, чтобы ознакомиться с исследованиями в области женского здоровья.
В рамках этого визита она посетила Институт сердца и осмотрела исследовательские лаборатории женского кардиологического центра.
После экскурсии первая леди рассказала в зале об инициативе Белого дома по исследованиям в области женского здоровья, выдвинутой президентом и ею в ноябре этого года.
Для мероприятия в Калифорнии она надела наряд в своем любимом цвете - ярко-малиновом. Наряд состоял из платья-футляра ниже колен и укороченного жакета с рукавами до локтя.
Украшала жакет первой леди пуговицы и бархатная отделка на рукавах и воротнике.
Также свой яркий образ она завершила золотыми украшениями, гламурными серьгами, макияжем и красивой укладкой.
Этот малиновый оттенок первая леди в последнее время носит очень часто и в ее гардеробе были уже замечены длинное пальто, костюм и теплый длинный шарф. Не так давно в ярком пальто и шарфе малинового оттенка Джилл Байден посетила благотворительное мероприятие в Белом доме, где раздавала подарки детям.
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