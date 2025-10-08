В любимом ярком платье от Oscar de la Renta: королева Максима посетила ярмарку

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Во время этого мероприятия около 200 компаний и общественных организаций Центрального Брабанта ежегодно обмениваются товарами и услугами бесплатно. Для компаний участие в Beursvloer — это доступный способ ведения социально ответственного бизнеса. Общественные организации и ассоциации также осознают, что они не просто запрашивают помощь, но и сами могут предложить бизнес-сообществу что-то новое.

Перед открытием королева Максима пообщалась с представителями компаний-участников, общественных организаций, сотрудниками и волонтерами. После открытия состоялась экскурсия по выставочному залу.

Королева Максима / © Getty Images

Для выхода на публике Ее Величество выбрала уже хорошо известный нам наряд. На ней было ярко-розовое платье с черной флористической вышивкой Oscar de la Renta. Платье Максима носила во время государственного визита в Великобританию осенью 2018 года и надевала еще много раз.

Реклама

Вчера образ королевы дополняли черные туфли-лодочки Gianvito Rossi, головной убор и крупные серьги в ушах.

Напомним, недавно Максима посещала церемонию приведения к присяге великого герцога Гийома и великой герцогини Стефании, где появилась в образе, вдохновением которого стала принцесса Уэльская Кейт.