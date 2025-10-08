ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

В любимом ярком платье от Oscar de la Renta: королева Максима посетила ярмарку

Королева Максима открыла 20-ю торговую ярмарку социальных инициатив Beursvloer Tilburg в Тилбурге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Во время этого мероприятия около 200 компаний и общественных организаций Центрального Брабанта ежегодно обмениваются товарами и услугами бесплатно. Для компаний участие в Beursvloer — это доступный способ ведения социально ответственного бизнеса. Общественные организации и ассоциации также осознают, что они не просто запрашивают помощь, но и сами могут предложить бизнес-сообществу что-то новое.

Перед открытием королева Максима пообщалась с представителями компаний-участников, общественных организаций, сотрудниками и волонтерами. После открытия состоялась экскурсия по выставочному залу.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Для выхода на публике Ее Величество выбрала уже хорошо известный нам наряд. На ней было ярко-розовое платье с черной флористической вышивкой Oscar de la Renta. Платье Максима носила во время государственного визита в Великобританию осенью 2018 года и надевала еще много раз.

Вчера образ королевы дополняли черные туфли-лодочки Gianvito Rossi, головной убор и крупные серьги в ушах.

Напомним, недавно Максима посещала церемонию приведения к присяге великого герцога Гийома и великой герцогини Стефании, где появилась в образе, вдохновением которого стала принцесса Уэльская Кейт.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie