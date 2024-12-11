В любимом зеленом костюме: королева Камилла сходила на рождественский обед

Королева Камилла не слушает врачей и продолжает посещать рабочие мероприятия, хотя ей настоятельно рекомендуют больше отдыхать после перенесенной пневмонии.
Сегодня королева посетила Лондон, чтобы присутствовать на особенном рождественском обеде.
Как покровительница Королевской добровольной службы Камилла присоединилась к посетителям ланч-клуба, волонтерам, сотрудникам на рождественском обеде "Праздничное угощение" в Лондоне.
На обед, который прошел в отеле Amadeus, Камилла приехала в изумрудном юбочном костюме от Anna Valentine, под жакет надела белую блузку этого же бренда, а на шее у нее сверкал жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а в ушах были серьги с жемчугом.
Обед был организован, чтобы отметить положительное влияние Королевской волонтерской службы на местные сообщества.
Во время визита Камилла сказала гостям, что бесконечно благодарна за все, что они делают», добавив: "Как я всегда говорю, эта страна рухнет без вас".
Кампания позволяет волонтерам предоставлять рождественские обеды людям, которые, возможно, проводят праздничный сезон в одиночестве, а благотворительная организация организует более 70 мероприятий "Праздничный обед" по всей стране. Королеву и остальных гостей угостили обедом, приготовленным при поддержке студентов-волонтеров-кулинаров из колледжа Западного Лондона.
Напомним, недавно сын Камиллы – Том Паркер-Боулз назвал причину, из-за которой его мать все еще не выздоровела.
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