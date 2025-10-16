ТСН в социальных сетях

В любимом зеленом платье и шляпе в тон: королева Камилла на службе в аббатстве в Лондоне

Королева Камилла посетила мероприятие в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество посетила службу в честь Национального праздника урожая, организованную организацией Love British Food совместно с ведущими благотворительными организациями, занимающимися распределением продуктов питания.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева надела сегодня темно-зеленое платье-пальто Anna Valentine, которое носила много раз и подобрала шляпу в тон, черные колготы и туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла несла в руках небольшую сумку из крокодиловой кожи, у нее на запястье был любимый браслет Van Cleef & Arpels, она также надела жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами и сделала макияж и прическу.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

В субботу, напомним, королева Камилла посетила литературный фестиваль Cliveden 2025 в Cliveden House в Виндзоре, где появилась в похожем образе.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

