В любимом зеленом платье и шляпе в тон: королева Камилла на службе в аббатстве в Лондоне
Королева Камилла посетила мероприятие в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона.
Ее Величество посетила службу в честь Национального праздника урожая, организованную организацией Love British Food совместно с ведущими благотворительными организациями, занимающимися распределением продуктов питания.
Королева надела сегодня темно-зеленое платье-пальто Anna Valentine, которое носила много раз и подобрала шляпу в тон, черные колготы и туфли-лодочки на невысоких каблуках.
Камилла несла в руках небольшую сумку из крокодиловой кожи, у нее на запястье был любимый браслет Van Cleef & Arpels, она также надела жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами и сделала макияж и прическу.
В субботу, напомним, королева Камилла посетила литературный фестиваль Cliveden 2025 в Cliveden House в Виндзоре, где появилась в похожем образе.