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В любимом зеленом платье: королева Камилла с королем Чарльзом приехали на скачки в Аскот
Королевская семья Великобритании посещает второй день скачек Royal Ascot на ипподроме в Аскоте.
Королева Камилла во второй день скачек появилась на публике в одном из своих любимых платьев цвета травы от Anna Valentine с небольшим вырезом на груди и рукавом три четверти, которое прекрасно подходит для летних выходов. Наряд Ее Величество дополнила замшевыми туфлями песочного цвета с лаковыми носами и на невысоком каблуке, широкой зеленой шляпой, молочной сумкой на короткой ручке и перчатками, которые держала в руках.
Камилла сделала фирменную укладку и макияж, надела цветочные серьги с бриллиантами и прикрепила к груди брошь с изумрудом, бриллиантами и камнем в форме капли зеленого цвета, видимо также изумрудом. На запястье к королевы был изумрудный браслет и браслет Van Cleef & Arpels, а также тонкая золотая цепочка на шее и помолвочное кольцо на пальце.
Король Чарльз сегодня был в светло-сером фраке, белой рубашке, сиреневом жилете и галстуке в мелкий принт. Галстуки монарх очень любит и имеет в коллекции несколько забавных вариантов.