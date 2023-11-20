В любимом жакете и золотых украшениях: Джилл Байден выступила перед показ фильма "Вилли Вонка"

Первая леди была, как всегда, яркой и очень элегантной.

Президент США Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - посетили мероприятие в городе Норфолке и выступили перед показом музыкального фильма "Вилли Вонка". Мероприятие и предпоказ картины проводился для семей военнослужащих.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Первая леди надела свой жакет розового цвета от бренда L'agence. Это одно из ее любимых изделий и носит она его довольно часто. У него всего одна пуговица спереди и несколько на рукавах.

Также 72-летняя Джилл надела трикотажное платье длины миди, вероятно от бренда Gabriela Hearst, которое дополнила бежевыми замшевыми сапогами.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

На шее и запястьях у первой леди США были золотые украшения: подвеска с кулоном-сердцем, серьги-кольца, подвеска со словом "мама", которую она никогда не снимает, а также часы от Cartier.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Также первую леди и президента сфотографировали возле вертолета, когда после мероприятия они возвращались в Белый дом. Выйдя на улицу женщина дополнила аутфит белым палантином.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Как снимали фильм о Вилли Вонке, герое сказочной повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", мы рассказывали ранее. Главную роль в фильме сыграет Тимоти Шаламе.

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