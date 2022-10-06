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В любимой коралловой блузке и питонных туфлях: премьер-министр Финляндии в Чехии

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В любимой коралловой блузке и питонных туфлях: премьер-министр Финляндии в Чехии

Санна Марин / Фото: Associated Press

Санна Марин принимает участие в саммите в Праге.

Сегодня, 6 октября, в Праге стартовал саммит Европейского политического сообщества, в котором принимают участие лидеры из 44 стран. Встреча направлена на усиление безопасности и экономического процветания по всему континенту. Россия – единственное крупное европейское государство, которое не пригласили.

На саммит прибыла и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она одела свою любимую блузку кораллового цвета с драпировкой и черные обтягивающие штаны. Наряд политик дополнила черными питоновыми туфлями на шпильках.

Санна Марин / © Getty Images
Санна Марин / Фото: Getty Images

Санна сделала укладку с локонами и боковым пробором, а также макияж с черными стрелками.

Санна Марин / © Associated Press
Санна Марин / Фото: Associated Press
Санна Марин / © Associated Press
Санна Марин / Фото: Associated Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приехала на саммит в голубом платье.

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Дата публикации
Просмотры
791
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