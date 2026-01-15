- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
В любимой кожаной куртке и серых брюках: королева Летиция посетила важный форум
Королева Летиция прибыла на Глобальный форум по вопросам ухода за детьми, организованный ЮНИСЕФ и ВОЗ в Мадриде.
Глобальный форум по вопросам ухода за детьми соберет лидеров, экспертов и организации для разработки дорожной карты по расширению программ поддержки родителей во всем мире.
Для сегодняшнего выхода Летиция выбрала белую блузку Hugo Boss в сочетании с серыми брюками с двойными складками из эластичной ткани в серую клетку «принц Уэльский» и красной кожаной курткой от Mango, которую носила уже неоднократно. Образ дополнили лоферы на массивном каблуке от Massimo Dutti и серьги-кольца от Gold & Roses — одни из любимых в королевской ювелирной шкатулке.
Летиция распустила волосы и сделала макияж в своей любимой нежно-розовой гамме.
Вчера, напомним, вместе с мужем королем Филиппом VI Летиция посетила выставку «Преображение Валенсии 1866-2026», где Ее Величество появилась в сливовом брючном костюме от Hugo Boss.