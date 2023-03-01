В любимой юбке с градиентом: королева Летиция вышла в свет в красивом луке

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на презентации "Цифрового портала латиноамериканской истории" в Королевском дворце в Мадриде.

Ее Величество королева выглядела великолепно в розово-черном ансамбле. Летиция была одета в светло-розовый свитер с высокой горловиной, который обтягивал ее фигуру, и в плиссированную юбку средней длины, которую дополнила толстым черным поясом на талии.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Юбка от британского бренда Reiss была с градиентом и выглядела очень стильно. В ней королева Летиция уже выходила на мероприятии в Леоне, организованное Испанской федерацией редких заболеваний.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В руках королева несла небольшую черную сумку на коротких ручках, обута была в высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках. На пальце у королевской особы сверкало ее новое любимое кольцо от Coreterno стоимостью 975 евро, а в ушах были серьги-гвоздики с бриллиантами. Волосы Летиция распустила и сделала традиционный макияж.

Король Филипп VI был также великолепен в сером костюме в тонкую полоску, светлой рубашке и в красном галстуке в крапинку.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Летиция с мужем посещали художественную ярмарку ARCO 2023 в Ифеме, в Мадриде, и там Ее Величество блистала в розовом платье, которое раскритиковали.

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