В люксембургской королевской семье пополнение: принц Феликс и принцесса Клэр снова стали родителями

Принц Феликс и принцесса Люксембурга Клэр приветствовали своего третьего ребенка в новом году.

Мальчик по имени Бальтазар Феликс Карл родился 7 января.

В Instagram семья уже поделилась снимками с новорожденным, на которых он запечатлен со своим братом и сестрой, а также его бабушкой и дедушкой - великим герцогом Анри и великой герцогини Марии. Новорожденный малыш является их седьмым внуком.

"Добро пожаловать в семью Великого князя, очаровательная крошка!", - гласит подпись под фото.

Ранее королевский дворец опубликовал официальное объявление о рождении наследника, который является седьмым в очереди на престол.

"С большой радостью мы объявляем о рождении нашего сына. Принц родился 7 января 2024 года в родильном доме Великой герцогини Шарлотты. Новорожденного принца назовут Бальтазар Феликс Карл. Он весит 3220 кг, рост 50 см".

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Напомним, принц Бальтазар будет не единственным пополнением в королевской семье Люксембурга. В прошлом месяце они объявили, что принцесса Александра и ее муж Николя Багори этой весной ждут первенца.

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