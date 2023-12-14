В макси-платье без рукавов и любимых лоферах: леди Амелия Виндзор на рождественской вечеринке

В этот раз леди Амелия надела платье без рукавов баклажанового цвета и обула кожаные туфли-лоферы от Miu Miu, которые носит давно. В руках у нее была маленькая черная сумка на короткой ручке, на шее у девушки сверкала золотая цепочка, волосы были распущены, а на лице легкий макияж.

Леди Амелия-Виндзор / Фото: Getty Images

Вечеринку также посетила греческая принцесса Мария-Олимпия. Она надела черное платье-миди без бретелек, туфли-лодочки на каблуках, сделала макияж глаз с нежно-розовыми тенями и полупрозрачным блеском накрасила губы, а белокурые короткие волосы расчесала по ровному пробору.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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