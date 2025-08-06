В макси-платье и кожаных эспадрильях: принцесса Леонор была замечена в ресторане с семьей

Принцесса Леонор / © Getty Images

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После визита на выставку Жоана Миро «Пейзаж Миро» в галерее La Lonja, где Леонор присутствовала вместе с матерью королевой Летицией, сестрой инфантой Софией и отцом королем Филиппом VI вся семья отправилась на ужин в ресторан.

Принцесса Леонор / © Getty Images

19-летняя принцесса надела в этот раз платье на бретельках от El Corte Inglés грязно-зеленого цвета и длины макси, которое сочетала с кожаными эспадрильями на ровной подошве Polin et Moi и молочной сумкой с коричневой ручкой на плече от Feel Mallorca.

Леонор распустила волосы, сделала макияж и надела золотые серьги, а на пальцах у девушки было несколько золотых колец.

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Напомним, ее младшая сестра София была одета в платье от Babbaki и обута в кожаные коричневые сандалии на плоской подошве.