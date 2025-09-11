ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

В макси-платье и любимых эспадрильях: королева Летиция сходила на рабочее мероприятие

Королева Летиция посетила новую рабочую встречу в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Королева прибыла на коллоквиум «Женщины, спорт и общество», прошедший в Доме культуры «Пако де Лусия» в Торрелодонесе.

Встреча проводится в рамках второго выпуска баскетбольного турнира солидарности, организованного командой CHALLENGE 40 BASKET с целью повышения осведомленности о женском обрезании и других видах насилия в отношении женщин.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

В этот день Летиция была в платье от Antik Batik длины миди без рукавов, с поясом на талии и украшенное белыми деталями в виде вышивки. Образ королева дополнила белыми кожаными эспадрильями на платформе и белой сумкой Carolina Herrera — одой из ее любимых моделей, представленной в нескольких оттенках.

Ее Величество также надела золотые серьги-кольца, сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы. А длинные блестящие волосы распустила, они красиво спадали ей на плечи.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о любимой обуви королевы Летиции и эспадрильи, как раз одна из таких.

Дата публикации
Количество просмотров
39
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie