В макси-платье и любимых эспадрильях: королева Летиция сходила на рабочее мероприятие

Королева прибыла на коллоквиум «Женщины, спорт и общество», прошедший в Доме культуры «Пако де Лусия» в Торрелодонесе.

Встреча проводится в рамках второго выпуска баскетбольного турнира солидарности, организованного командой CHALLENGE 40 BASKET с целью повышения осведомленности о женском обрезании и других видах насилия в отношении женщин.

В этот день Летиция была в платье от Antik Batik длины миди без рукавов, с поясом на талии и украшенное белыми деталями в виде вышивки. Образ королева дополнила белыми кожаными эспадрильями на платформе и белой сумкой Carolina Herrera — одой из ее любимых моделей, представленной в нескольких оттенках.

Ее Величество также надела золотые серьги-кольца, сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы. А длинные блестящие волосы распустила, они красиво спадали ей на плечи.

