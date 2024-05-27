В макси-платье и в серьгах-висюльках: королева Рания на праздновании Дня независимости

По этому случаю королевская чета собралась на праздничных мероприятиях. Королева Рания и король Абдалла II появились на торжествах вместе с младшим сыном принцем Хашимом.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Getty Images

Королева Рания облачилась в темно-баклажанового цвета максиплатье с поясом на талии и обула остроносые туфли на каблуках. Рания распустила волосы и надела серьги-висюльки, а также сделала выразительный макияж, а в руке несла небольшую сумку.

Король Абдалла II был в темно-синем костюме, светлой рубашке и с темно-красным галстуком. А его сын надел похожий костюм, дополнив его голубым галстуком в принт.

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В Instagram королева Рания опубликовала больше фото с торжественных мероприятий, которые посетила семья.

Старший сын королевской четы – наследный принц Хуссейн не присутствовал на празднике. Возможно, это связано с тем, что они с супругой принцессой Раджвой сейчас ожидают рождения первенца и не посещают публичных мероприятий.

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