В макси-платье с красным поясом: Джилл Байден повторила образ от Oscar de la Renta

70-летняя первая леди надела элегантное платье для делового мероприятия.
Первая леди США Джилл Байден опять продемонстрировала свой отличный вкус, ведь появилась на публике в длинном темно-синем платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Платье имело складки на юбке, красный пояс, который первая леди завязала на бант, и рукава фасона "епископ", для которого характерно, чтобы широкий рукав был собран на манжету.
Дополнили образ первой леди синие туфли-лодочки, серьги от Tiffany & Co, а также макияж и ее любимая укладка у легкие локоны.
Такой женственный образ Джилл Байден выбрала для своего визита во Флориду, где она выступила перед финалом конкурса Scripps National Spelling Bee в Disney World.
Кстати, в этом наряде она также появлялась на обложке августовского номера американского Vogue. Но тогда она решила красный пояс к платью не добавлять.
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