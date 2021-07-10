В макси-платье с красным поясом: Джилл Байден повторила образ от Oscar de la Renta

В макси-платье с красным поясом: Джилл Байден повторила образ от Oscar de la Renta

70-летняя первая леди надела элегантное платье для делового мероприятия.

Первая леди США Джилл Байден опять продемонстрировала свой отличный вкус, ведь появилась на публике в длинном темно-синем платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Платье имело складки на юбке, красный пояс, который первая леди завязала на бант, и рукава фасона "епископ", для которого характерно, чтобы широкий рукав был собран на манжету.

Джилл Байден / Associated Press

Дополнили образ первой леди синие туфли-лодочки, серьги от Tiffany & Co, а также макияж и ее любимая укладка у легкие локоны.

Джилл Байден / Associated Press

Такой женственный образ Джилл Байден выбрала для своего визита во Флориду, где она выступила перед финалом конкурса Scripps National Spelling Bee в Disney World.

Джилл Байден / Associated Press

Кстати, в этом наряде она также появлялась на обложке августовского номера американского Vogue. Но тогда она решила красный пояс к платью не добавлять.

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