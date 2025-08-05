В макси-платье с открытыми плечами: принцесса Леонор появилась на приеме в наряде своей матери Летиции

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

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Принцесса Леонор выбрала для появления на публике платье из гардероба своей матери королевы Летиции — белое платье-макси с принтом от Desigual, с открытыми плечами и оборками на подоле. Его королева носила на этом же приеме в 2023 году.

Королева Летиция в 2023 году / © Getty Images

Леонор была обута в синие эспадрильи на платформе от Calzados Picón, а образ дополнила крупными золотыми серьгами от Suma Cruz. Принцесса собрала волосы в хвост (о прическах наследницы престола мы рассказывали ранее), а несколько прядей оставила спереди у лица. Также она сделала лаконичный макияж и носила золотое кольцо, похожее на то, которое носит ее мать Летиция на указательном пальце.

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, сама королева появилась на приеме в белом сарафане на бретельках от Tony Bonet и в эспадрильях.

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