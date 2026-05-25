В цветочном сарафане и лоферах: леди Амелия Виндзор побывала на любимой выставке короля Чарльза
Родственница короля Чарльза – леди Амелия Виндзор – побывала на RHS Chelsea Flower Show 2026, что проходит на территории Королевского госпиталя Челси.
Для этого светского выхода леди Амелия выбрала макси-сарафан грязно-зеленого цвета в крупный цветочный принт, сочетая его с зелеными носками и замшевыми коричневыми туфлями-лоферами на шнуровке.
Амелия была с интересной золотой подвеской на шее и серьгах-висюльках, которые составляли комплект, волосы девушка оставила распущенными, а макияжа на ее лице было совсем немного.
Напомним, в преддверии открытия выставки ее посетил король Чарльз и королева Камилла. Монарх оценил сорт роз, названный в честь Дэвида Бекхэма.