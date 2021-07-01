В макси-юбке и шляпе: графиня Софи приехала на конное шоу в Виндзоре

В макси-юбке и шляпе: графиня Софи приехала на конное шоу в Виндзоре

Графиня Уэссекская сегодня появилась на публике.

Софи приехала посмотреть Королевское Виндзорское конное шоу в Виндзорском замке. Для выхода супруга принца Эдварда выбрала достаточно скромный наряд: белую футболку с черным накладным карманом, небесно-голубую плиссированную юбку, черный жакет, который потом сняла и повесила на сумку и обула белые кеды.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Из аксессуаров на Софи Уэссекской была тонкая цепочка на шее, синяя шляпа с перьями и серьги-гвоздики. Максимально естественным был макияж на лице, а белые волосы были распущены. В руке графиня держала маску и была сфотографировала в толпе других людей.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что у Софи нет личного стилиста и помощника, который подбирает ей наряды для выходов. Все образы она выбирает себе сама и, как нам кажется, неплохо с этой работой справляется.

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