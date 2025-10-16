ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В маленьком черном платье и лаковых туфлях: греческая принцесса стала гостьей шоу Victoria’s Secret

Среди гостей отгремевшего Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке была греческая принцесса Мария-Олимпия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

29-летняя дочь греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь блистала на розовой дорожке перед грандиозным показом бельевого бренда Victoria’s Secret 2025, отгремевшего минувшей ночью в Нью-Йорке.

Для светского мероприятия девушка выбрала миниатюрное черное платье на бретельках — вечную классику. Дополнила образ принцесса черными полупрозрачными колготами и лаковыми туфлями-лодочками на высоких каблуках. У Марии-Олимпии был очень лаконичный макияж глаз и яркая помада на губах, в одном ухе была серебристая серьга, а на пальце кольцо и светлый лак на ногтях.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

На подиум принцесса не выходила в отличие от многих детей знаменитостей — дочерей Кейт Мосс и Джуда Лоу.

Шоу Victoria’s Secret 2025 / © Associated Press

Шоу Victoria’s Secret 2025 / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie