В маленьком черном платье: первая леди Франции Брижит Макрон продемонстрировала любовь к классике

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Брижит Макрон — не только первая леди, но и королева минималистичной элегантности. Свою любовь к простоте и изысканности она продемонстрировала с помощью простого, но идеального образа.

Вместе с мужем она появилась на церемонии в Пантеоне в Париже, где историк и герой французского Сопротивления Марк Блок и его жена Симона Видаль были захоронены в национальном мавзолее. Супруга президента Франции появилась на этом мероприятии в простом маленьком чёрном платье.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Наряд первой леди подчеркивал фигуру, но при этом оставался уместным для этой важной государственной церемонии. Платье также имело длинные рукава и отсутствовало декольте. Брижит дополнила наряд классическими туфлями и сумкой-клатчем.

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Это появление пары произошло после того, как они вместе вышли на сцену ежегодного фестиваля уличной музыки Fete de la Musique.

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