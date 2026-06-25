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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин

В маленьком черном платье: первая леди Франции Брижит Макрон продемонстрировала любовь к классике

Она выбрала сдержанный наряд, который прекрасно подходил для этого мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон — не только первая леди, но и королева минималистичной элегантности. Свою любовь к простоте и изысканности она продемонстрировала с помощью простого, но идеального образа.

Вместе с мужем она появилась на церемонии в Пантеоне в Париже, где историк и герой французского Сопротивления Марк Блок и его жена Симона Видаль были захоронены в национальном мавзолее. Супруга президента Франции появилась на этом мероприятии в простом маленьком чёрном платье.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Наряд первой леди подчеркивал фигуру, но при этом оставался уместным для этой важной государственной церемонии. Платье также имело длинные рукава и отсутствовало декольте. Брижит дополнила наряд классическими туфлями и сумкой-клатчем.

Это появление пары произошло после того, как они вместе вышли на сцену ежегодного фестиваля уличной музыки Fete de la Musique.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
216
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