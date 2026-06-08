ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

В маленьком кожаном платье: эффектная Шарлотта Казираги появилась на гонках

Племянница князя Монако – Шарлотта Казираги – посетила гонки Гран-при Формулы-1.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Княжескую особу и писательницу запечатлели во время квалификации Гран-при Формулы-1 в Монако на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.

Шарлотта была одета в баклажановое кожаное платье от Сhanel, обута в черно-бежевые туфли с лаковыми носками, на невысоких каблуках и с застежкой вокруг щиколотки тоже от Сhanel, а на плече у нее была черная сумка Сhanel из телячьей кожи.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

От французского бренда были и украшения писательницы, она надела золотые серьги-висюльки, несколько золотых браслетов и несколько колец. Блестящие темные волосы распустила и сделала красивый дневной макияж, подчеркнув губы блеском, а также светлый маникюр.

Гран-при Формулы-1 также посетила княжеская чета Монако – княгиня Шарлин и князь Альбер II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie