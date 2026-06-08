В маленьком кожаном платье: эффектная Шарлотта Казираги появилась на гонках

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Княжескую особу и писательницу запечатлели во время квалификации Гран-при Формулы-1 в Монако на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.

Шарлотта была одета в баклажановое кожаное платье от Сhanel, обута в черно-бежевые туфли с лаковыми носками, на невысоких каблуках и с застежкой вокруг щиколотки тоже от Сhanel, а на плече у нее была черная сумка Сhanel из телячьей кожи.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

От французского бренда были и украшения писательницы, она надела золотые серьги-висюльки, несколько золотых браслетов и несколько колец. Блестящие темные волосы распустила и сделала красивый дневной макияж, подчеркнув губы блеском, а также светлый маникюр.

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Гран-при Формулы-1 также посетила княжеская чета Монако – княгиня Шарлин и князь Альбер II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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