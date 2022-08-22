В малиновом платье и с нежными объятиями: вице-премьер Канады Христя Фриланд тепло встретила Олафа Шольца

Канцлер Германии с трехдневным визитом прибыл в Канаду.

Вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд тепло встретила в международном аэропорту Монреаля канцлера Германии Олафа Шольца.

Фотографы запечатлели, как Фриланд нежно обняла Шольца, который радостно улыбнулся на такой жест.

Христя Фриланд и Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Одета Христя была в малиновое платье-футляр длины миди и красные туфли на каблуке. На Олафе был классический серый костюм, белая рубашка и темный галстук.

Христя Фриланд и Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Напомним, Фриланд на церемонию принятия присяги на должность министра финансов надела черное обтягивающее платье до колен, прекрасно сидевшее на ее фигуре, черный жакет без воротника и черные туфли.

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