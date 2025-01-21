В малиновом платье и в жакете: в соцсети показали неопубликованное ранее фото принцессы Раджвы

В соцсетях была опубликована новая фотография кронпринца Хусейна и его супруги принцессы Раджвы, которую публике не показывали ранее.
Супруги присутствовали на свадебной церемонии Китаб Тарика Джуды, сына принцессы Сумайи бинт Эль Хассан, в июне 2023 года. Фото было опубликовано в эти выходные фотографом наследного принца Аль-Хусейна Хамзой Азокой.
Невестка королевы Рании была в платье малинового оттенка с тисненым цветочным принтом, ее талию подчеркивал широкий черный пояс, а поверх платья она надела короткий черный жакет. Образ принцесса Раджва дополнила сверкающими серьгами-люстрами и цепочкой с кулоном на шее. Волосы принцессы Раджвы были собраны в аккуратный низкий хвост, а на лице был легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.
Известно, что мероприятие проходило всего через месяц после пышной свадьбы принцессы Раджвы и наследного принца Хусейна.
Напомним, сейчас принцесса больше сосредоточена на семье, так как в августе 2024 года у них с Хусейном родилась дочь. Хотя постепенно Раджва уже начала появляться на публике.
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