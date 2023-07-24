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В малиновом платье с пикантным декольте: новоназначенный министр по делам солидарности и семьи Франции в объективе папарацци

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1064
Время на прочтение
1 мин
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В малиновом платье с пикантным декольте: новоназначенный министр по делам солидарности и семьи Франции в объективе папарацци

Аврора Берже / Фото: Associated Press

36-летняя Аврора Берже на новой должности продемонстрировала красивый яркий образ.

Фотографы запечатлели в Париже новоназначенного министра по делам солидарности и семьи Франции – Аврору Берже. Она направлялась на еженедельное заседание кабинета министров в Елисейском дворце.

Аврора Берже / © Associated Press
Аврора Берже / Фото: Associated Press

Аврора выглядела красиво и мило. На ней было платье малинового оттенка с V-образным вырезом и декоративными черными пуговицами на животе.

Аврора Берже / © Associated Press
Аврора Берже / Фото: Associated Press

Берже распустила волосы, надела на лицо оптические очки в черепаховой оправе и украсила руки браслетами.

Аврора Берже / © Associated Press
Аврора Берже / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1064
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