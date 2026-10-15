В малиновом платье с поясом: Кая Каллас продемонстрировала яркий образ на саммите ЕС

Кая Каллас / © Associated Press

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Кая Каллас приняла участие в саммите ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. На официальном мероприятии она появилась в женственном платье миди насыщенного малинового оттенка. Наряд имел лацканы, V-образный вырез и рукава три четверти с отворотами. Приталенный верх сочетался с расклешенной юбкой, которая ниспадала мягкими складками.

Кая Каллас / © Associated Press

Талию Каллас подчеркнула широким поясом в тон с прямоугольной обтянутой пряжкой и металлическими люверсами. К платью она подобрала светлые кожаные туфли с квадратными носками и невысокими устойчивыми каблуками.

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Кая Каллас / © Associated Press

Аутфит дипломатка дополнила серьгами-гвоздиками, тонкой цепочкой с небольшой подвеской, серебряными часами и кольцом. На лацкане платья был квадратный значок.

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Кая Каллас / © Associated Press

Светлое каре Кая уложила с боковым пробором, слегка закрутив кончики внутрь. В макияже она подчеркнула ресницы черной тушью, нанесла румяна и помаду розово-ягодного оттенка.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Напомним, Кая Каллас в небесно-голубом жакете и с цветочной брошью появилась на встрече на Филиппинах.

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