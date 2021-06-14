В малиновом жакете и черных туфлях: Ангела Меркель прибыла на саммит НАТО

Канцлер Германии вышла в свет в жакете любимой модели – без воротника.

Сегодня, 14 июня, Ангела Меркель прибыла на саммит НАТО в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Там она продемонстрировала деловой образ в жакете малинового цвета без воротника и с четырьмя пуговицами. На правом клапане кармана был прикреплен значок.

Ангела Меркель / Associated Press

Жакет Ангела скомбинировала с черным топом, любимыми классическими черными брюками и черными туфлями. Ее шею украшало коричневое ожерелье. На лице была маска.

Ангела Меркель / Associated Press

Аккуратная укладка и черные стрелки на веках завершили аутфит политика.

Ранее Меркель приняла участие в саммите G7. Там она появлялась в нескольких деловых жакетах: в красном, голубом и светло-желтом.

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Читайте также: В жакете цвета дижонской горчицы: Ангела Меркель на пресс-конференции

Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку