В малиновом жакете и салатовых туфлях: кронпринцесса Виктория снова удивляет образом

Будущая королева Швеции и ее муж появились на публичном мероприятии вместе. А еще в прошлом году ходили слухи об их разводе.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль посетили празднование 400-летия Рудбекианской гимназии в Вестерасе.

Сегодня 45-летняя Виктория блистала в ярко-малиновом жакете, белом топе под ним и в розовой плиссированной юбке с мелким цветочным принтом. К образу подобрала салатовые туфли-лодочки на каблуках, серую сумку, розовые пластмассовые серьги и тонкую золотую цепочку на шее.

Волосы Виктории были традиционно собраны в пучок. А макияж на лице был классическим. Ее Высочество шла с мужем Даниэлем под руку и несла букет цветов.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

В последнее время кронприцнесса выбирает для своих выходов яркие луки. На днях она в желтом платье от H&M с обнаженным плечом появилась на музыкальной премии и выглядела весьма эффектно.

Кронпринцесса Швеции Виктория / Фото: Getty Images

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