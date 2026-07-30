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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

В малиновом жакете и туфлях с пряжками: Урсула фон дер Ляйен на рабочем ужине в Елисейском дворце

Глава Еврокомиссии выбрала для встречи с Макроном деловой образ с ярким акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон встретил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен у Елисейского дворца перед рабочим ужином в Париже.

Для встречи политик выбрала малиновый жакет без пуговиц и белую блузку со складками у горловины. Верх она сочетала с классическими черными брюками прямого кроя.

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Урсула была обута в черные кожаные туфли на невысоких каблуках с металлическими пряжками. На шее у нее было любимое жемчужное ожерелье, а в ушах — серьги-гвоздики. Фон дер Ляйен сделала свою фирменную прическу с объемом и легкий макияж.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в платье своего любимого оттенка прошла по красной дорожке вместе с мужем.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
87
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