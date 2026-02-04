В мандариновом костюме: яркая королева Максима посетила благотворительную организацию

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Максима посетила организацию Leading Locals Network от Mind Us в качестве почетного председателя фонда. Она специализируется на проблемах психического здоровья молодежи.

Ее Величество уже полностью возобновила свои официальные обязанности. Хотя в конце прошлой недели ей пришлось отменить два официальных мероприятия из-за симптомов, похожих на грипп, в понедельник она публично отметила 24-ю годовщину свадьбы с королем Виллемом-Александром, а вчера посетила Тилбург.

Королева Максима / © Getty Images

Для этого выхода королева выбрала один из своих любимых ансамблей от датского бренда Claes Iversen, из его коллекции осень/зима 2015-2016. На Максиме был шерстяном костюме мандаринового цвета, состоящий из классического блейзера и прямых брюк со стрелками, который она дополнила футболкой коньячного цвета и замшевым клатчем Natan и туфлями-лодочками из замши на каблуках от Giavinto Rossi.

Реклама

Королева сделала укладку, дневной макияж и дополнила образ крупными серьгами в форме колец, а также тонким золотым браслетом на запястье.

Напомним, 2 февраля король и королева Нидерландов отпраздновали 24-ю годовщину своей свадьбы, а мы ранее вспоминали, каким был свадебный наряд Максимы, сшитый Домом Valentino.