- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В мандариновом костюме: яркая королева Максима посетила благотворительную организацию
Королева Нидерландов посетила Тилбург в рамках социальной инициативы, посвященной молодежи.
Максима посетила организацию Leading Locals Network от Mind Us в качестве почетного председателя фонда. Она специализируется на проблемах психического здоровья молодежи.
Ее Величество уже полностью возобновила свои официальные обязанности. Хотя в конце прошлой недели ей пришлось отменить два официальных мероприятия из-за симптомов, похожих на грипп, в понедельник она публично отметила 24-ю годовщину свадьбы с королем Виллемом-Александром, а вчера посетила Тилбург.
Для этого выхода королева выбрала один из своих любимых ансамблей от датского бренда Claes Iversen, из его коллекции осень/зима 2015-2016. На Максиме был шерстяном костюме мандаринового цвета, состоящий из классического блейзера и прямых брюк со стрелками, который она дополнила футболкой коньячного цвета и замшевым клатчем Natan и туфлями-лодочками из замши на каблуках от Giavinto Rossi.
Королева сделала укладку, дневной макияж и дополнила образ крупными серьгами в форме колец, а также тонким золотым браслетом на запястье.
Напомним, 2 февраля король и королева Нидерландов отпраздновали 24-ю годовщину своей свадьбы, а мы ранее вспоминали, каким был свадебный наряд Максимы, сшитый Домом Valentino.