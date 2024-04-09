В мандариновом платье и с жемчужными серьгами: новый яркий лук пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Она снова пришла на работу в ярком аутфите. На Карин было трикотажное обтягивающее платье мандаринового оттенка в рубчик и без рукавов. У выреза наряд имел цветную кайму.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь сделала, как всегда, объемную укладку с кудрями, макияж с персиково-черными тенями и украсила уши элегантными жемчужными серьгами. На руке у нее был ее любимый серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер надела на работу мини-платье огненно-красного цвета с короткими рукавами, хорошо сидевшее на ее стройной фигуре.

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