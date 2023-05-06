В мандариновом платье с глубоким декольте: Лиз Трасс в ярком луке появилась на коронации

Бывший премьер-министр Великобритании на историческое событие пришла вместе со своим мужем.
Лиз Трасс стала гостьей коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве. На торжественную церемонию экс-премьер-министр Великобритании пришла в сопровождении своего мужа Хью О'Лири.
Трасс решила привлечь к себе внимание ярким нарядным аутфитом. Она одела платье миди мандаринового цвета с глубоким декольте, короткими рукавами и плиссированной юбкой. Талию Элизабет подчеркнула тканевым оранжевым поясом.
Ее голову украшала элегантная оранжевая шляпа, на шее была золотая цепочка с подвеской-кругом, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – часы с красным кожаным ремешком. Губы Трасс накрасила оранжево-красной помадой, гармонично влившейся в ее образ. Обута она была в бежевые туфли на шпильках.
Муж Элизабет надел черный фрак, жилет, белую рубашку, серые брюки в полоску и голубой галстук.
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