В мандариновом платье с глубоким декольте: Лиз Трасс в ярком луке появилась на коронации

Лиз Трасс стала гостьей коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве. На торжественную церемонию экс-премьер-министр Великобритании пришла в сопровождении своего мужа Хью О'Лири.

Лиз Трасс на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Трасс решила привлечь к себе внимание ярким нарядным аутфитом. Она одела платье миди мандаринового цвета с глубоким декольте, короткими рукавами и плиссированной юбкой. Талию Элизабет подчеркнула тканевым оранжевым поясом.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Ее голову украшала элегантная оранжевая шляпа, на шее была золотая цепочка с подвеской-кругом, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – часы с красным кожаным ремешком. Губы Трасс накрасила оранжево-красной помадой, гармонично влившейся в ее образ. Обута она была в бежевые туфли на шпильках.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Муж Элизабет надел черный фрак, жилет, белую рубашку, серые брюки в полоску и голубой галстук.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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