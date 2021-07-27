В мандариновом жакете и длинной юбке: Ангела Меркель восхитила элегантным образом на фестивале

Меркель в последний раз посетила фестиваль, посвященный творчеству Рихарда Вагнера, в качестве канцлера.
На днях 67-летняя Ангела Меркель посетила открытие фестиваля Рихарда Вагнера в баварском Байройте. Политик приятно удивила своим аутфитом, ведь не часто ее можно увидеть в юбке или платье вместо брюк.
Ангела предстала в элегантном образе. Она сочетала жакет без воротника мандаринового цвета с черной юбкой длины макси.
Наряд канцлер дополнила черными туфлями на небольшом каблуке и стильным оранжево-желтым клатчем с флористическим принтом.
Шею Меркель украсила жемчужным ожерельем. Аккуратная укладка и макияж с черными стрелками на веках завершили эффектный лук политика.
Компанию канцлеру составил ее супруг - Иоахим Зауэр. Они посмотрели оперу "Летучий голландец".
К слову, в сентябре этого года после парламентских выборов Ангела уйдет в отставку - спустя 16 лет пребывания у власти.
Напомним, недавно Ангела посетила деревню Шульд, что недалеко Рейнланд-Пфальц, которая пострадала от наводнения. Там она появилась в светлых брюках и черном жакете с V-образным вырезом и маленькими пуговицами.
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