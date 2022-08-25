В мандариновой рубашке и с соломенной сумкой: 74-летняя Хиллари Клинтон на улицах Нью-Йорка

Экс-первая леди и кандидат в президенты США 2016 года в стильном образе попала под прицел папарацци.

Хиллари Клинтон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Экс-первая леди, увидев фотографов, улыбнулась и помахала им.

Она выглядела отлично. На Хиллари был черный топ, рубашка мандаринового цвета, прямые брюки и черные туфли с открытыми носками.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

На шее у нее висела золотая цепочка, на руке – широкий золотой браслет, а в ушах – лаконичные серьги. На лице у Клинтона были стильные очки.

Аутфит она дополнила вместительной соломенной сумкой с цветком.

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