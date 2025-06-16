В мантиях и шляпах с перьями: король Чарльз и королева Камилла на службе ордена Подвязки

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Орден Подвязки — это ежегодный парад, который был основан королем Эдуардом III в 1348 году. Традиционно служба проходит в часовне Святого Георгия, в процессии принимают участие старшие члены королевской семьи.

В 2022 году королева Камилла стала королевской дамой Благороднейшего ордена Подвязки. Сегодня Их Величества носили темно-синие мантии, которые носят рыцари и дамы ордена Подвязки, а также шляпы с перьями страуса и черной цапли, прикрепленными наверху.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Камилла была также облачена в белое платье под мантией и обута в серебристые туфли-лодочки на каблуках. На шее у нее был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а в ушах серьги с жемчугом. Макияж и прическа были классическими.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Отметим, принцесса Уэльская Кейт появилась на службе в наряде, который носила в прошлом месяце. На ней был структурированный блейзер с поясом на талии и юбка-плисе с кружевной отделкой от бренда Self-Portrait.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Запечатлена принцесса была рядом с герцогиней Эдинбургской Софи и принцессой Александрой.

Принцесса Александра, герцогиня Софи и принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images