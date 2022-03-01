В маске с подсолнухом: первая леди США Джилл Байден поддержала украинцев

Жена американского президента в знак солидарности с Украиной пришла на мероприятие в маске с подсолнухом.
Джилл Байден во время мероприятия "Месяц черной истории" в Белом доме появилась в маске с вышитым подсолнухом в знак поддержки Украины, на которую напала Россия.
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