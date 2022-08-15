В майке-алкоголичке и мини-шортах: Джилл Байден покаталась на велосипеде по пляжу

Первая леди США с семьей проводит отпуск в Южной Каролине.
Папарацци подловили первую леди Джилл Байден во время велопрогулки по пляжу на острове Киава, расположенном в Южной Каролине. Там первая леди вместе с семьей проводит свой отпуск.
Джилл была одета в белую майку-алкоголичку, черные короткие шорты и синие кроссовки. Волосы она собрала в хвост, дополнила лук очками-авиаторами и кулоном на цепочке.
Первая леди находится в хорошей физической форме.
Байден катался в синей футболке-поло, песочных шортах, синих кроссовках, кепке своего фонда Beau Biden и очках-авиаторах.
Напомним, Джилл уезжала в отпуск в розовом платье миди с цветочным принтом и бежевых слингбэках на шпильках.
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