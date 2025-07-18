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В майке и белых шортах: Зара Тиндалл позировала в обнимку с мужем на море
Зара и Майк Тиндалл проводят летний отпуск в Австралии.
Муж Зары — Майк — поделился в своем блоге в Instagram несколькими фотографиями, которые были сделаны на острове Гамильтон. На одном из них супруги позируют в обнимку.
Зара одета в белую майку и молочные короткие шорты с тонким ремешком, она запечатлена босиком. Майк одет в белую футболку и розовые шорты в принт. Они оба были в бейсболках.
«На этой неделе нам удалось провести несколько дней на острове Гамильтон. Несмотря на то, что мы уже много раз были в Австралии, мы никогда здесь не были, и это было потрясающе. Мы также впервые вышли на воду в Морском парке Большого Барьерного рифа, и это было просто невероятно. В Квинсленде определенно есть все. Остались невероятные воспоминания. Какой незабываемый способ провести свободное время», — написал Майк в подписи под снимками.
Напомним, недавно жена Бориса Джонсона — Кэрри — показывала кадры из их семейного отпуска в Италии.