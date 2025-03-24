В майке и льняных брюках: Меган Маркл показала, как готовила завтрак

Меган Маркл приглашала многих своих друзей на свое шоу "С любовью, Меган", среди них была и Келли Макки Зайфен.
В Instagram Storis Меган опубликовала кадр со съемок. Герцогиня Сассекская решила поделиться снимками в воскресенье, написав: "Когда одна из лучших подруг изобретает банановый сплит на завтрак", — подписала пост Меган.
На фото Мег одета в повседневную бежевую майку и белые льняные брюки, у нее распущены волосы, и она улыбается.
"Счастливого воскресенья!", - подписала кадры герцогиня.
В последнем посте серии снимком был представлен крупный план красивого завтрака, который у них получился, а Меган отметила свой бренд стиля жизни как "As Ever".
Напомним, ранее на прошлой неделе Меган Маркл делилась новым фото своей дочери Лилибет в блоге.
Читайте также:
- Ее не узнать: опубликовано фото Меган Маркл со школьных времен
- Дочь Меган и Гарри носит такое же платье, как у принцессы Шарлотты
- Меган Маркл рассказала, какой завтрак обожают есть ее муж Гарри и сын Арчи