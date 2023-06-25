В майке и мини-юбке: принцесса Кейт приехала на корт поиграть в теннис

Принцесса Уэльская встретилась с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса на Уимблдоне.

Кейт Миддлтон в качестве патрона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета появилась в ролике Ball boys и ball girls. Видео начинается с того, что принцесса Кейт в белой теннисной майке, теннисной юбке в тон и с высоким хвостом приветствует Федерера на корте и немного болтает с ним перед началом парного матча.

Принцесса Уэльская и чемпион Уимблдона Роджер Федерер на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса, Уимблдон / Фото: Getty Images

"Поиграем в теннис?" - спрашивает он ее, на что она отвечает: "Да, пожалуйста".

Роджер Федерер – не только первая ракетка мира, он друг семьи Уэльских, а также давал частные уроки их старшему сыну - принцу Джорджу.

Принцесса Уэльская и чемпион Уимблдона Роджер Федерер на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса, Уимблдон / Фото: Getty Images

На корте Кейт и Роджер посоревновались в нескольких сетах, прежде чем увидеть, как мальчики и девочки приступили к своей тренировке.

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