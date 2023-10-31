В меховом пальто и забавной шляпе: как королева Елизавета в молодости в театр ходила

В этот день, 31 октября 1955 года, королева Елизавета II, которая восседала на троне уже три года, и ее муж - принц Филипп, герцог Эдинбургский, отправились в театр Одеон на Лестер-сквер в Лондоне на показ фильма "Королевский приказ".

Монарха в пальто и весьма причудливой шляпе запечатлели в автомобиле-кабриолете, когда она ехала в театр и приветствовала подданных, махая им рукой и была в меховом пальто, высоких белых перчатках и с жемчужным колье на шее. Герцог снял свой цилиндр в знак приветствия.

Впереди у этой королевской пары была очень длинная жизнь, множество светских раутов, театральных постановок и заграничных поездок. И всю жизнь, практически до самой смерти, принц Филипп сопровождал и поддерживал свою королеву.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы вспоминали о семье принца Филиппа и рассказывали, как его мать - принцесса Алиса - пережила революцию и изгнание.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

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