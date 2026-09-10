В Мелании Трамп впервые отреагировали на слухи о близких отношениях ее мужа Дональда с его помощницей

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Представитель первой леди США Мелании Трамп впервые прокомментировал многочисленные слухи, возникшие вокруг ее мужа Дональда Трампа и его исполнительной помощницы Натали Харп, как пишет HELLO!.

Позицию аппарата первой леди озвучил ее старший советник Марк Бекман в беседе с журналисткой Стеллой Эскобедо. Он раскритиковал прессу за чрезмерное внимание к личной жизни президентской четы и назвал публикации о Харп таблоидными сплетнями.

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Бекман подчеркнул, что журналистам ничего не известно о личной жизни Мелании, и вместо того, чтобы обсуждать слухи, им следовало бы рассказывать о ее работе и достижениях. Натали Харп он назвал трудолюбивой, талантливой и очень умной сотрудницей Белого дома.

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В то же время советник не стал непосредственно объяснять характер отношений между Харп и президентом и не рассказал, как сама Мелания относится к постоянному присутствию помощницы рядом с ее мужем.

Почему заговорили о Натали Харп

Внимание к 35-летней Натали Харп усилилось в августе после заявления сенатора-демократа Джона Оссоффа. Во время политического выступления он обвинил президента в нежелании исполнять свои обязанности и заявил, что тот предпочитает строить бальный зал в Белом доме и путешествовать с Натали.

Харп работает с Трампом с 2022 года и почти постоянно находится рядом с ним. Она сопровождает политика в поездках, готовит для него материалы и помогает вести страницу в социальной сети Truth Social. За привычку носить с собой портативный принтер и распечатывать президенту статьи ее прозвали «человеком-принтером».

Впоследствии в прессе появилась информация о личных письмах, которые помощница якобы отправляла своему руководителю. В них она уверяла Трампа в своей преданности, называла его своим защитником и писала, что он имеет для неё чрезвычайно большое значение. Подлинность этих писем Белый дом публично не подтвердил.

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Обсуждения усилились и из-за того, что Мелания около месяца не появлялась на публичных мероприятиях. Первая леди прервала свое отсутствие 20 августа, когда выступила в Белом доме в рамках инициативы «Fostering the Future».

Новая волна внимания к Натали Харп возникла после обнародования финансовых деклараций. Выяснилось, что Дональд Трамп подарил ей на Рождество 45 тысяч долларов наличными. Такие же суммы получили еще две его помощницы. Представители администрации заверили, что деньги были личными подарками, не связанными со служебными обязанностями.

Несмотря на слухи, никаких подтвержденных доказательств романтических отношений между Дональдом Трампом и Натали Харп нет. Кроме того, президентская чета не объявляла ни о разрыве, ни о намерении развестись.

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