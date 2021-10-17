В миди-юбке и на шпильках: Юлия Тимошенко выступила в эфире политического ток-шоу

Народный депутат в деловом образе приняла участие в политической передаче.

Юлия Тимошенко приняла участие в эфире одного из политических ток-шоу. Там нардеп появилась в деловом наряде классических цветов. На ней был черный жакет по фигуре, белая рубашка и черная юбка миди.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Аутфит политик дополнила черными туфлями на шпильке. Волосы Юлия Владимировна собрала в любимый низкий хвост, выпустив спереди пряди. Образ она дополнила оптическими очками в черной оправе и серебряными серьгами-кольцами.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Напомним, Тимошенко показала в Instagram фотографию, как она на головокружительных каблуках присела поласкать котика.

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