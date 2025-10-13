В милом гороховом платье и балетках: инфанта София приехала из Португалии, чтобы посетить праздник с семьей

Инфанта София / © Getty Images

Реклама

18-летняя инфанта приехала из Португалии, где учится в Forward College специально, чтобы посетить военный парад, а также торжественный прием в королевском дворце по случаю празднования Национального дня.

Девушка выбрала для нового появления на публике шелковое шифоновое платье Carolina Herrera с принтом в горошек, стоимостью 920 евро и обула черные кожаные балетки с открытой пяткой на невысоких каблуках от Magrit за 330 евро.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта, как всегда, появилась перед камерами с распущенными волосами, и ранее мы уже рассказывали, почему София предпочитает носить именно такую прическу. Также у нее был легкий макияж глаз и блеском она накрасила губы.

Реклама

Инфанта София / © Getty Images

Ее старшая сестра — наследница престола принцесса Леонор — также посетила церемониальное мероприятие, хотя она также занята учебой в Генеральной воздушной академии в Сан-Хавьере, в Мурсии. На параде девушка появилась в военной форме, как и ее отец король Филипп VI.