В милом гороховом платье и балетках: инфанта София приехала из Португалии, чтобы посетить праздник с семьей
Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа — инфанта София — присоединилась к своей семье на торжественном мероприятии в Мадриде.
18-летняя инфанта приехала из Португалии, где учится в Forward College специально, чтобы посетить военный парад, а также торжественный прием в королевском дворце по случаю празднования Национального дня.
Девушка выбрала для нового появления на публике шелковое шифоновое платье Carolina Herrera с принтом в горошек, стоимостью 920 евро и обула черные кожаные балетки с открытой пяткой на невысоких каблуках от Magrit за 330 евро.
Инфанта, как всегда, появилась перед камерами с распущенными волосами, и ранее мы уже рассказывали, почему София предпочитает носить именно такую прическу. Также у нее был легкий макияж глаз и блеском она накрасила губы.
Ее старшая сестра — наследница престола принцесса Леонор — также посетила церемониальное мероприятие, хотя она также занята учебой в Генеральной воздушной академии в Сан-Хавьере, в Мурсии. На параде девушка появилась в военной форме, как и ее отец король Филипп VI.