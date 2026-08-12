В милом гороховом платье: королева Мэри посетила конные соревнования

Королева Мэри / © Getty Images

Реклама

Ее Величество присутствовала вчера на на гала-мероприятии во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене. Это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке.

Королева Мэри выбрала для выхода в свет коричневое платье миди в гороховый принт, подобрав к наряду туфли в тон и пояс из камней на талии. На ней также были серьги-висюльки с цветными камнями из золота, несколько золотых браслетов и колец, а также светлый маникюр на ногтях. Волосы она уложила в стильную укладку и сделала выразительный макияж.

Реклама

Королева Мэри / © Getty Images

Это же мероприятие посетила наследница нидерландского престола – принцесса Катарина-Амалия. Как любительница ездить верхом она не могла не приехать в Ахен на соревнования.

Реклама

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Новости партнеров