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В милом гороховом платье: королева Мэри посетила конные соревнования
54-летняя датская королева Мэри приехала с визитом в Германию.
Ее Величество присутствовала вчера на на гала-мероприятии во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене. Это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке.
Королева Мэри выбрала для выхода в свет коричневое платье миди в гороховый принт, подобрав к наряду туфли в тон и пояс из камней на талии. На ней также были серьги-висюльки с цветными камнями из золота, несколько золотых браслетов и колец, а также светлый маникюр на ногтях. Волосы она уложила в стильную укладку и сделала выразительный макияж.
Это же мероприятие посетила наследница нидерландского престола – принцесса Катарина-Амалия. Как любительница ездить верхом она не могла не приехать в Ахен на соревнования.