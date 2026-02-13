- Дата публикации
В милом платье в горох: герцогиня Софи посетила прием в Виндзорском замке
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила очередной прием в Виндзорском замке.
Король Чарльз и королева Камилла на этой неделе организовали прием, посвященный вдохновляющей работе платных и бесплатных лиц, осуществляющих уход за больными и пожилыми людьми.
На него Софи приехала в платье в крупный горох в черно-белом цвете от Сarolina Herrera. Герцогиня дополнила образ лаконичной подвеской на шее и серьгами с бриллиантами, а у нее на пальце было золотое кольцо от Giulia Barela Jewelry. Софи распустила волосы и сделала легкий макияж.
Королева Камилла на этом приеме появилась в черном аутфите и выглядела очень элегантно.
Напомним, ранее герцогиня Эдинбургская негласно оказала поддержку британскому дизайнеру Виктории Бекхэм, надев костюм от ее бренда для визита в Университет Суррея в Гилфорде.