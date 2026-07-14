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В милом цветочном платье и с сумкой Lady Dior: Беатриче Борромео вышла в свет
Беатриче Борромео недавно посещала Гран-при Формулы-1 в Монако.
Родственница князя Монако Альбера II присутствовала на гонках, которые проходили на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.
Беатриче приехала на мероприятие в белом платье со струящимся подолом и в цветочный принт, а также с поясом на талии. Она дополнила лук плетенной сумкой Lady Dior и кожаными небесно-голубыми босоножками на невысоких каблуках и с бантами, тоже от Dior.
Белокурые волосы Борромео распустила и надела солнцезащитные очки в черепаховой оправе, а у нее на шее было несколько золотых украшений с подвесками.
Напомним, Беатриче любит бренд Dior и особенно сумки Lady Dior, и часто появляется с такими на публичных мероприятиях. Ранее мы видели ее в таком образе на показе женской коллекции Christian Dior осень/зима 2026-2027 в рамках Парижской недели моды в столице Франции.