В милой блузе с радугами: принцесса Кейт неожиданно появилась в эфире BBC

Кэтрин стала стала приглашенной ведущей благотворительной программы Children in Need.

Принцесса оделась для эфира просто и мило, поскольку отдала предпочтение синей блузке с рукавами-фонариками от бренда Lisou. На блузе были рисунки в виде небольших радуг, а сочетала она ее с черными штанами, которые носила с классическим ремнем.

Также Кейт сделала любимую укладку локонами и легкий макияж. На руке у принцессы традиционно сверкало ее помолвочное кольцо с синим сапфиром.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

“Сегодня вечером речь идет о том, чтобы помочь поддержать, защитить и дать возможность всем детям стать лучшими, чем они могут быть, что имеет решающее значение для их будущего здоровья и счастья. Наши отношения, окружение и опыт в самые ранние годы закладывают основы, которые формируют всю остальную нашу жизнь. И все же, к сожалению, мы знаем, что для слишком многих людей стрессовые и травмирующие ситуации в раннем детстве могут причинить вред, и на их преодоление может уйти много лет. Поэтому жизненно важно, чтобы мы лелеяли каждое детство, и почему проекты, поддерживаемые организацией Children in Need, так важны. Они помогают самым маленьким и наиболее уязвимым членам нашего общества чувствовать себя в безопасности, защищенности и любви в эти важные годы становления, чтобы они могли наслаждаться своим детством сейчас и расти, чтобы реализовать свой потенциал и процветать в мире в дальнейшей жизни”, - сказала в своей речи Кейт.

Также стоит отметить, что блуза принцессы совсем не новая и она ее уже надевала в 2020 году.

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